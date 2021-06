Het gejammer over de Hongaarse "anti-homo" wetten is een bliksemafleider voor onder andere dit enorme probleem. We kunnen niet voorkomen dat corrupt Marokko gelukszoekers onze grenzen over jaagt; wel onze wetten aanpassen en geen toegang meer verlenen aan deze mensen. Degenen die door de grenzen heen glippen en zich melden bij een COA meteen te werk stellen om kost en inwoning te verdienen. We moeten meteen stoppen met onderhandelen met Marokko. Niet te vertrouwen. Overigens raar dat er aan de andere kant van de grens geen bewakers stonden om de mannen terug te sturen of te stoppen. Het draagvlak is weg. Ook in onze gemeente is een AZC gevestigd en ook hier hebben de mensen een enquete in mogen vullen om te zien of het verdrag met het COA verlengd mag worden. Uitslag nog niet bekend.