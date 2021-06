De nieuwe Ans Boersma heet Ingeborg Beugel. De journaliste, ooit ook alhier bekend als De Greks & van iets te veel wijnopvliegers voor, tijdens en na de uitzending, is op 13 juni in Griekenland opgepakt wegens het illegaal herbergen van een illegale Afghaan. En dat vindt iedereen en z'n mediahoerrr in Nederland, amper bekomen van de aanvankelijke onwil van een voetbalorganisatie om regenboogverlichting op een Duits stadion te projecteren, natuurlijk weer ontzettend vreselijk onmenselijk. Maar hier gaan toch drie dingen mis. Ten eerste is Griekenland een aanspoelland voor ongewenste vreemdelingen (waaronder ook vluchtelingen), maar Griekenland zit aan de grond omdat het de eurozone niet aan kan met z'n zwartgrijze pauper-economie. Dus die zien al dat overspoelingsleed van anderen gewoon even niet zitten. Dat kan, en dat is ook zo, maar dat mag natuurlijk niet van de hondsbeschaafde Noord-Europese goegemeente. Ten tweede heeft ook Griekenland gewoon wetten. En tot slot is Ingeborg Beugel naar eigen zeggen journalist, en dienen die niet een bepaalde maatschappelijke distantie te betrachten in hun werk, teneinde een geloofwaardig correspondentschap uit te voeren waarin zowel de moedeloze situatie van migranten als de grieven van de Grieken belicht fair & balanced belicht kunnen worden?

Nou niet als je ook een Groene Amsterdammer tot je beschikking hebt, die de verdachte vluchtelingenhandlanger ruim baan geeft om alleen haar eigen sob story op te schrijven en daarin een "laconieke grande dame-houding" aanneemt acteert. "Vertrouw dat maar aan mij toe, met mijn mooie hoed, mijn fladderjurk, ik had net lange rode nepnagels laten opzetten. Ik relativeerde, maakte grapjes, was charmant, want ik dacht: ik ga jullie niet mijn verdriet laten zien." En dan vólgt er toch een stuk verdriet. Plus misschien wel een jaar cel en tienduizend euro boete. Maar de andere kant van het verhaal, over een niet aflatende migratiegolf van kansloze vluchtelingen in een land dat geen geld, ruimte of middelen heeft, dat horen we dan weer niet. Jammer genoeg is dit verhaal over de betrouwbaarheid van de journalistiek nét te laat gekomen om in de Wij Van WC Eend Media-Betrouwbaarheidsmonitor mee te nemen. Nou Ing, we hopen dat de wijn een beetje te zuipen is in het Griekse asielsysteem gevangeniswezen. Sterkte hè, en tot in 2023 ergens.