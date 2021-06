Ook vandaag in het nieuws: De rechtszaak rond Tse Chi Lop. Een zeer grote drugshandelaar, die sinds de jaren 90 zo een 20 miljard euro verdiend zou hebben aan de productie en verkoop van synthetische drugs, waaronder Chrystal Meth. Bekende gebruikers van Chrystal Meth waren Adolf Hitler en George Floyd. Hoewel bij beiden Chrystal Meth niet de directe doodsoorzaak was, heeft dit middel wel bijgedragen tot een zeer gewelddadige houding naar de buitenwereld. Daar heeft die Chinees dus heel veel geld mee verdiend, dat veel beter besteed had kunnen worden. Nu is die Chinees gearresteerd, maar zolang er vraag is zal er aanbod zijn. Iemand anders zal in het ontstane gat in de markt stappen. Het enige dat helpt is het gebruik tegen te gaan.