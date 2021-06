Ksssst weg met deze sh*t! Straks verzinnen ze nog een zelf zwemmend badpak of een zelf vissende vishengel of een zelf lopende broek of een zelf slaande golfclub of een automatische automaat of een zelfrijdende auto of een zelf-consumerende lekkernijen of een vaccin tegen een virus waar gewoon een medicijn voor is of een regering voor een land dat al lang geen autonomie meer heeft en dus overbodig is maar wel klauwen met geld kost.



Oh sorry ik liet me even gaan.