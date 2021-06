Okay, de bovenstaande motie die door iedereen behalve het vooroorlogse verzet is aangenomen ziet u hier. We lezen: "overwegende dat de Conferentie over de Toekomst van Europa van start is gegaan; constaterende dat burgerconsultaties een centrale rol spelen bij de conferentie; overwegende dat een constructieve discussie over de toekomst van Europa niet gebaat is bij het bij voorbaat vastleggen van de uitkomst van de conferentie; verzoekt het kabinet, niet bij voorbaat verdragswijzigingen uit te sluiten als deze de belangen van Nederland en de Europese Unie behartigen."

Okay, ja, soit. Op voorhand geen verdragswijzigingen uitsluiten dus. Dat zou je natuurlijk uit kunnen leggen als een compleet neutrale ontvankelijkheid voor welke richting de EU zich ook op ontwikkelt. Echter, dit is dezelfde Sjoerdsma van D66 die op 15 april nog een motie indiende voor het AFSCHAFFEN van het veto-recht voor EU-lidstaten, precies zoals de Duitsers dat nu ook hardop willen.

Die motie werd op 15 april verworpen, en de vandaag aangenomen motie is heus wel uit te leggen als een milder, minder specifiek opstapje naar het uiteindelijk alsnog afschaffen van datzelfde veto-recht. Immers, dat is ook een verdragswijziging die we blijkens de stemming van vandaag niet meer "bij voorbaat uit sluiten". En dan kan Sjoerdsma wel weer "classic FvD" roepen als dit gesuggereerd wordt, maar we herkennen in-masseren voorsorteren als we het zien. Toelichting van JA21's voor-stem trouwens na de breek.

In feite dus gewoon wat Verhofstadt al 10 jaar staat te schreeuwen

Lol okay. Dat klopt, als je denkt dat de EU van binnenuit te hervormen is