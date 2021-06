'Lo belastingbetaler. Heden weer een pijnfeitelijk FTM-dingetje, de andere media hebben het te druk met slachtoffergejank of boertjes haten. Feit: u betaalt anderhalve Sywert per maand aan het Hugo Toegangstestcircus terwijl slechts 3% van de door uw verplicht opgehoeste Sywertjes aan testcapaciteit daadwerkelijk wordt benut. Om uw reptielenbrein te activeren zeggen we het beter zo: U BETAALT BIJNA 14 MILJOEN EURO PER MAAND AAN DE HOBBY'S VAN HUGO TERWIJL 97% VAN DIE HOBBY'S GEWOON STOF STAAN TE VANGEN. Heh, goeie clickbait dit, nu maar hopen dat er ook een beetje kwetsend onsympathiek debat uit voorkomt. De mooiste zin in het FTM-artikel is als volgt: "Deze uitgaven zijn op geen enkele manier te verantwoorden". Haha! Dat is dan mooi, want als de kongsi Hugo-Rutte-Doctrine ergens de schurft aan heeft dan is het wel aan uitgaven verantwoorden. Of überhaupt verantwoorden. Verantwoorden is iets voor goed georganiseerde democratische rechtstaten, dus niet voor Nederland. In Nederland wordt geld uitgegeven en daarna verdwijnen de bonnetjes en belastende memo's in de doofpot. Er is toch nauwelijks parlementaire controle want de meeste fopparlementariërs zitten er voor hun eigen VVD- carrière, niet voor het volk. Fopparlementariërs die er wel voor het volk zitten zijn teringhonden met getekende nazisnorretjes die een functie elders verdienen. Dit gezegd hebbende, de leukste inhoud staat in de laatste twee alinea's van het FTM-artikel: "Het RIVM en het OMT, die tijdens de coronacrisis voor alle belangrijke beleidsbeslissingen om advies zijn gevraagd, werden niet betrokken bij de opzet van testen voor toegang. Het RIVM zei eerder tegen FTM: 'Het is een politieke, beleidsmatige beslissing. Wij hebben niet gerekend aan de testsamenleving.’ De overgrote meerderheid van de horeca, bioscopen, theaters en musea die volgens VWS gebaat zouden zijn bij het programma, weigert mee te doen. De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Robèr Willemsen, zei vorige week: ‘We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude 'normaal' en niet onnodig een systeem van testen in stand willen houden. Het lijkt wel alsof het kabinet de enorme uitgaven op deze manier wil verantwoorden, in plaats van de focus te leggen op de heropening van de samenleving." Zoooo, en dan nu aan het werk reptielenbreinen. Morgen is er vast weer een nieuw boosmakertje, bananenmonarchie der Nederlanden kennende.