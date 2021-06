Cryptoloog en wiskundige John Irving Good verwoordde het in 1965 nog vriendelijk toen hij zei dat 'de eerste superintelligente machine is de laatste uitvinding die de mens nog hoeft te doen': zulke machines zouden tot een "intelligentie-explosie" leiden en daarmee de mens overbodig maken. Maar in 1956 was Terminator nog niet gemaakt, noch I, Robot en Blade Runner liet ook nog 17 jaar op zich wachten. De uitvinding van die films heeft ons intelligent genoeg gemaakt om te weten dat machines die hun eigen erfopvolging kunnen coderen, inderdaad wel eens de laatste uitvinding van de mensen kunnen zijn omdat de mens geen enkele uitvinding meer zal kunnen doen. Nou, goed nieuws voor de overbevolkingsvrezers: WE ZIJN ZOVER! In een minder intelligente, licht panikerende reproductie van een Nature-paper kunnen we alhier melden dat Google inmiddels computers gebruikt om de blueprints voor nieuwe chips te tekenen. Computers die betere computers ontwerpen. Nou. We kunnen gaan aftellen, als mensheid. The Terminator speelt zich af in het jaar 2029, Cyberdyne Systems heet nu Google. Je hebt nog acht jaar om influencer te worden, Tik-Tok uit te spelen of de boel de boel te laten om de hele mondiale filmcatalogus te bingen. Overbodig ben je in feite toch al - maar nu leef je tenminste nog!

Lol, optimist...

"Let an ultraintelligent machine be defined as a machine that can far surpass all the intellectual activities of any man however clever. Since the design of machines is one of these intellectual activities, an ultraintelligent machine could design even better machines; there would then unquestionably be an 'intelligence explosion,' and the intelligence of man would be left far behind. Thus the first ultraintelligent machine is the last invention that man need ever make." - Irving John Good, 1965