Kony's verstoppertje duurt al vanaf 2012, dus dat legt de lat hoog voor Conings. Maar wat is het nou toch. Of dat bos is heel groot, of Belgen behalve Jürgen kunnen gewoon niet heel veel, of hij zit in een vooraf gegraven tunnelnetwerkje, of militairen hebben hem eigenlijk al gevonden maar lieten hem uit sympathie en eigen ideologische overwegingen door het net glippen, of allemaal. Ondertussen hebben wel tien nieuwe personen beveiliging gekregen wegens vermeende dreiging. "Al eerder kwam naar voren dat de Belgische viroloog Marc van Ranst een van de doelwitten van Conings zou kunnen zijn. Bij het tiental andere personen met extra bewaking zouden geen andere virologen zitten, maar wel een advocaat. Wat de verdere betrokkenheid is van de andere personen is nog onduidelijk. Justitie wil de extra beveiliging niet bevestigen. „Wij communiceren niet over de beveiliging van personen”, aldus een woordvoerster." Toestand hè.

Instant Update: de Franse mutatie van Conings, de 29-jarige Terry Dupin is neergeschoten in de Dordogne. Maar goed, hij droeg een enkelband.