Twee huwelijken, een aantal vruchtbare affaires en een onbekend aantal kinderen verder weet Boris de weg naar het altaar te vinden. Gister verbond hij (pas 56 en nu al de mooiste lul van het Britse Keizerrijk) zich voor de katholieke god met Carrie Symonds (33), en is daarmee de eerste zittende premier die tijdens zijn ambt trouwt sinds Robert Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool, in 1822. De bruiloft was stealthy, en zelfs genodigden wisten naar verluidt op het laatste moment pas dat ze genodigd waren. Twee jaar geleden belden de buren nog de politie omdat ze een ruzie bij het koppel thuis hoorden, omschreven als "a loud altercation involving screaming, shouting and banging". Vooral dat laatste geloven we meteen. We wensen de twee heerlijke dieren het allerbeste.

Maar Wie Is Carrie?