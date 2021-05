Dus eigenlijk is een 24-uurs economie helemaal geen bezwaar? Wie om 6 uur 's ochtend kan vreten kan ook werken. Ik vind helemaal goed. Plus meer spreiding van mensen, plus meer afstand kunnen houden, plus minder filedruk plus we kunnen ook meer buiten doen. Als we de ruimte in vierkante kilometers niet hebben - en dat hebben we inmiddels niet meer - hebben we het nog wel in de tijd.

Nogmaals, dikke prima, gewoon doen.