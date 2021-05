De titel van het artikel is "Kaag wilde Kamer informeren over fraudemelding bij stichting, ambtenaren hielden brief tegen" en daar mag u dan zelf een draai aan geven. De ruggengraat van Sigrid Kaag (hierboven op de foto op zoek naar miljoenen verdwenen subsidie) bijvoorbeeld. De vraag of Kaag écht de Kamer wilde informeren, of de manier waarop de poep gewoon altijd naar beneden druipt: het was tenslotte KAAG die de Kamer niet informeerde. Hoe verrot die achterkamertjescultuur op sommige ministeries eigenlijk wel niet is. Hoe sommige in paarse broeken gestoken beroepsgluiperds zijn getraind, of in ieder geval dénken op een manier, om zo veel mogelijk gevoelige zaken toch maar onder de pet te houden. Waarom bepaalde instanties toch altijd weer verziekt moeten worden door tachtig lagen ambtenaren, middelmanagers en andersoortige idioten.

In casu gaat het over de Syrische Witte Helmen, mensen die na bomaanslagen en luchtaanvallen in actie komen om slachtoffers uit het puin halen. De portemonnee van de Witte Helmen luistert naar de naam Mayday Rescue en die stichting zit natuurlijk weer in Amsterdam. De stichting kwam in het nieuws vanwege fraude en financiële misstanden, oprichter James Le Mesurier sprong / viel van het balkon en de Auditdienst Rijk adviseerde Nederland om 3,6 miljoen euro Nederlandse subsidie terug te vorderen - in totaal ging er 12,5 miljoen euro Nederlandse belastingpoet de deur uit. Enfin, bij interesse in het lange verhaal klikt u hiero.

Nu wilde Sigrid Kaag na de dood van Le Mesurier de Tweede Kamer informeren over de problemen bij Mayday. "Topambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken waren het hier niet mee eens. Als de Kamer al geïnformeerd zou worden, dan kon dat beter in een vertrouwelijke brief, vonden zij." En dat verzandt dan in vragen over 'wettelijke verplichtingen', 'transparantie', 'wegingen' en 'interne overleggen' en uiteindelijk - lang verhaal kort - werd de Kamerbrief nooit verstuurd. Hoe ze dit ook weer draaien of spinnen, wéér is de informatievoorziening richting de Tweede Kamer doelbewust gesaboteerd, of werd deze in ieder geval niet serieus genoeg geacht om wél gewoon meteen in actie te komen. Die Witte Helmen-club werd vervolgens doorgelicht en daaruit bleek nogal wat: gammele boekhouding, geen intern financieel toezicht, niet te traceren betalingen. Was er fraude? Waar ging die Nederlandse subsidie eigenlijk heen? Dat weet dus helemaal niemand.

En dan komt het.

"Nederland heeft de steun aan de Witte Helmen eind 2020 hervat. Via een Canadese hulporganisatie gaf Buitenlandse Zaken ruim 3 ton voor maatregelen tegen corona in Syrië. Het betreft een 'eenmalige bijdrage'."

Echt godverDOMME mensen. Wanneer scheiden die wegen? Het is in dit land een keertje tijd voor nieuw leiderschap.