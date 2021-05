Michael. Bedrijfsarts van z'n eigen zaakjes met als medische specialiteit loodvergiftiging, maar vooral 'bekend' als de ex van Samantha. Zat vroeger de hele dag op de bank bij Samantha, maar nu zit hij niet meer op de bank bij Samantha. En waar hij ook niet meer zit, is op de stoel van zijn Scheveningen-tractor: een Mercedes CLA 220. En wel een Mercedes CLA 220 met op de kont de drie vrij belangrijke lettertjes A, M en G, maar onder de motorkap is het gewoon een D, I, E, S, E en L: een CLA 45 is het dus ook niet. Plus vanzelfsprekend een wrap en sportvelgen, om aan te geven dat je weliswaar in een rijdende frikandel zit, het is mooi wel een frikandel met mayonaise. Een AMG-logootje om uw eigen auto extra triest te maken koopt u trouwens hier, voor iets meer dan een tientje. ENFIN, de frikandelmobiel van Michael van der Plas werd, net als z'n Instagram-account, in beslag genomen door de FIOD. En nu staat-ie te koop bij Domeinen! "Km-stand volgens NAP logisch" maar dat zou u misschien effe moeten dubbelchecken. KOOP DAN!