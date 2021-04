Zo dan. De bemanningsleden van de Indonesische onderzeeër KRI Nanggala 402, in drie stukken gevonden op de bodem van de Balizee, hebben even voor hun rampzalige reis nog een afscheidslied gezongen. Een lied dat nu, vanwege de trieste gebeurtenissen met de 402, viral gaat in de sociale media. Het is kennelijk een bekend lied in Indonesië, van ene Endank Soekamti, die het gebeuren op Instagram heeft gekwakt - en men zingt zoiets als 'Not ready to miss you, not ready to be without you'. Toch wel indrukwekkend. Deze mannen gingen naar zee. En daar bleven ze.