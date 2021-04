Lijkt een beetje de 'the 6th gate' song van de D-devils uit de goede oude tijd toen ik nog minder roestig was.

The gates are opened

Gate one: Darkness, the world of demons

Gate two: My guards are watching you

Gate three: Only evil lives here

Gate four: There's no way out

Gate five: Feel the fire

Gate six: Pick up your PFIZER and LIVE!

Kennen jullie deze ook nog?