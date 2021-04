Afgelopen week gaf de ECB een persconferentie over het door haar te voeren beleid. Op enkele woorden na is er niet veel veranderd. Enkele marktvorsers hoopten op meer informatie over het eventueel afbouwen van de monetaire steun, maar die kwamen enigszins bedrogen uit. Het ECB-beleid blijft uiterst ruim, wat vrij vertaald betekent dat de geldprinters nog steeds overuren draaien. Tijd dus voor een statusupdate van de waanzin waarin de ECB ons gestort heeft.

"Onze" centrale bank zal de aankopen onder haar PEPP (Corona opkoopprogramma) de komende maanden gaan versnellen. Van de EUR 1850 MILJARD die beschikbaar is onder het zoveelste desensibiliserende acroniem, gaat de ECB dus meer dan pro rata aanwenden om de komende maanden de staatsschulden (staatsobligaties) van de eurolidstaten op te kopen. Dit alles om de rente kunstmatig laag te houden zodat de schulden betaalbaar blijven en om er voor te zorgen dat het toenemende aanbod aan staatsschulden (overheden geven immers nu nog meer uit dan er binnenkomt door Corona) de markt niet overspoelt.

De afbeelding hierboven betreft een voorspelling die nu al is ingehaald door de werkelijkheid, want de ECB-balans staat nu op 70,3% van het BBP! Voor context, de Fed staat nu op 36,4% van het BBP in de VS en Japan ergens rond de 130%. Hieronder de absolute balansgrootte in keizachte dollars.

De ECB zit ergens in het midden en is dus niet de enige die zich heeft ingelaten met monetaire voodoo. Het is een collectieve waanzin die zelfs conservatievere partijen meesleurt (zie de balans van de Zwitserse centrale bank! Alhoewel zij het met een slimme twist doen).

Nou, stelt u zich eens voor dat u in februari 1992 in Maastricht bent en een speech mag geven aan alle politici die daar zijn om het Verdrag van Maastricht te ondertekenen. Een verdrag dat onder andere de introductie van de euro zal regelen (en dus de creatie van de ECB). U mag de aanwezigen een toekomstbeeld schetsen waar het Verdrag van Maastricht toe zal leiden.

U staat daar en vertelt rustig dat de rentes op Duitse, Nederlandse en andere sterke eurolanden negatief zijn in 2021. U vertelt ook, zonder een spier te vertrekken, dat de Italiaanse 10 jaars rente onder 0,9% staat terwijl het land afstevent op een staatsschuld van 170% van het BBP (de Maastricht-criteria stellen 60% als richtsnoer) en een begrotingstekort van 11,8% (Maastricht-criteria: 3%). In het midden voor u in de zaal is gejuich te horen en worden gekke hoedjes met veren de lucht in gegooid.

U neemt een slok water en vervolgt het verhaal met het opkoopprogramma van de ECB en legt uit dat de ECB geld print en daarmee staatsobligaties in de markt opkoopt. Plots hoort u vallend servies; de tafel rechtsvoor u blijkt omringd te zijn met flauwgevallen oude mannen in bruin en aubergine gekleurde maatpakken. Het blijkt de Duitse delegatie te zijn.

Terwijl enkele Duitse delegatieleden weer opkrabbelen zegt u dat in 2021 er grote stappen zijn gemaakt naar een bankenunie, waar sterke banken garant staan voor de zwakke*. De opgekrabbelde Duitsers beginnen nu te hyperventileren, maar wanneer u vertelt dat ook de pensioenen die kant op gaan, vallen de Duitsers definitief flauw. De Nederlandse delegatie heeft niks gehoord want die waren druk bezig met het verkopen van kaas en RFID chips aan de naastgelegen tafel.

Onverminderd zet u door en vertelt het cultureel gemêleerde gezelschap dat het VK uiteindelijk nooit tot de euro zal toetreden en zelfs uit de EU zal stappen. Vanuit de Franse delegatie is wat gegiechel te horen. U continueert uw verhaal en zegt dat de ECB-president in 2021 een Franse vrouw is. Aan diezelfde Franse tafel worden nu de champagneflessen ontkurkt. Dan maakt u ook bekend dat deze vrouw een veroordeelde crimineel is. Hierop is gelach uit de zaal te horen en geroep of er een arts in de zaal is die u kan behandelen.

Nadat het rumoer een zachte dood sterft omdat iedereen inziet dat u het niet als grap bedoelde, zegt u dat de ECB het wereldklimaat ook tot haar mandaat ziet. Menig delegatielid laat de mond nu openvallen. "Ook zal de ECB conferenties houden waar alleen vrouwelijke sprekers hun zegje mogen doen; mannen mogen ook komen, maar alleen als luisteraar". Na deze zin te hebben geuit, probeert u de term WOKE uit te leggen, maar twee wit geklede mannen halen u van het podium en rijden u naar het dichtstbijzijnde gesticht.

Moraal van dit verhaal is dat de kortzichtige medemens een niet conformerende mening altijd als extreem zal bestempelen. Daarmee kan er nooit een echt inhoudelijke discussie worden gevoerd; de bekrompenheid zal haar mening doorduwen en zelfs afdwingen. En in een wereld die geregeerd wordt door deze grijze waanzin, is het gesticht wellicht het minst gekke plekje op aarde.

* Overigens is het Duitse bankenstelsel erg zwak te noemen, een mening die pas vanaf 2008 tractie heeft gekregen.