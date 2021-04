Landje hè. Allemaal gisteren. Schiedam, Amsterdam Amstel, Enschede (okay, uiteindelijk geen steekpartij maar daders wel messen op zak), Amsterdam Zuid-Oost, Almelo, laten we dit minderjarige meisje neergestoken door een ander minderjarig meisje uiteraard in Amsterdam niet vergeten, Utrecht, Rotterdam. En Purmerend, who would believe this, Purmerend! Lekker gewerkt Hugo.