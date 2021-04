Geïnspireerd door de coronauitbraak vorig jaar op vliegdekschip de USS Theodore Roosevelt, waarbij in totaal 1.271 bemanningsleden besmet raakten, ontwikkelde DARPA de bovenstaande microchip gedragen in een "weefselachtige gel". Hoofd van DARPA's pandemie-team Dr. Matt Hepburn, onthulde de technologie afgelopen zondag op CBS' 60 Minutes: "That tiny green thing in there, you put it underneath your skin and what that tells you is that there are chemical reactions going on inside the body and that signal means you are going to have symptoms tomorrow. (...) Sailors would get the signal, then self-administer a blood draw and test themselves on site. (...) We can have that information in three to five minutes. As you truncate that time, as you diagnose and treat, what you do is you stop the infection in its tracks.”" De gehele aflevering van 13 minuten ziet u hier. Vaccinatiepaspoort ingehaald door nog nieuwere wereld!