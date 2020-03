Een van de 10 nucleair aangedreven Nimitz-class carriers, opgeleverd in 1980 en doet alleen onder voor de Gerald R Ford-klasse uit 2017. Hebben zo'n 6000 man aan boord en zo'n 200 van hen HEBBEN HET. 5 dagen geleden waren dat er nog maar 35. "(...) a senior officer on board the massive aircraft carrier, who wished to remain anonymous because they are not authorized to speak to the media, said between 150 and 200 sailors had tested positive," aldus de San Fransisco Chronicle in een exclusief nieuwsbericht. Ook heeft de krant de brief van 4 pagina's ingezien waarin kapitein Brett Crozier de marine vraagt om "resources to allow isolation of his entire crew and avoid possible deaths in a situation he described as quickly deteriorating."

Ook vraag hij om quarantaine-ruimtes aan wal, in plaats van op het schip zelf, en dat is nogal een unicum. "Removing the majority of personnel from a deployed U.S. nuclear aircraft carrier and isolating them for two weeks may seem like an extraordinary measure. ... This is a necessary risk. (...) Keeping over 4,000 young men and women on board the TR is an unnecessary risk and breaks faith with those Sailors entrusted to our care." Spannend wel, gelukkig heeft de VS nog 11 (!) andere vliegdekschepen ronddobberen. Ter vergelijking, China heeft er in totaal 2 en Rusland 1 de neus.