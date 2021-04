Nu we officieel volwassen zijn, wordt er natuurlijk meer van ons verwacht op het gebied van sociale omgangsnormen. De tijden van kleaudtzak, mongeaul en andere google-foppende algoritmische aanpassingen aan alledaagse scheldwoorden zijn voorbij. De beste beledigingen verpak je als compliment en de lekkerste scheldwoorden hoeven scheld noch woord te zijn, als ze maar intens oprecht uit de rommelende onderbuik opstijgen. Vooral woorden met harde klanken of lang doorrollende letters er in die lekker sterk beklemtoond kunnen worden doen het goed als scheldwoord en dat is tevens de reden waarom schelden met kanker of een lekker langgerekte godverrredomme zo lekker kan zijn). Maar waarom gemeen doen als je ook een scheldwoord kan gebruiken waarmee je in één verwensing de spanning weer uit de situatie laat ontsnappen. Zoals daar bijvoorbeeld zijn: Huilstruik! Klaphark! Koekwaus! Ontzettende oliebol! Stapelmesjogge deegsliert! Vale tuinvogel! Lang verhaal kort & wijsneuzerij terzijde: nu jullie. Laat maar zien hoe volwassen je bent.