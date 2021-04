‘Youness is in mijn ogen niet slecht.’

O jee, dat betekent uiteindelijk dan toch kortsluiting in de circuits van het moraalsysteem dat de VPRO hanteert. De VPRO, de omroep die al die jaren met gemak een afwijkende moraal kon hanteren, een wereld had geschapen van goed en kwaad waarbinnen de grachtengordeldiertjes zich prettig voelden. De VPRO, die een mensbeeld en een wereldbeeld hanteerde dat ergens aan die linkerkant waar alles aan het vastlopen was nog te pruimen was en troost bood aan al die teleurgestelde wereldverbeteraars die in de zestiger jaren vonden dat al die stenengooiende krakers groot gelijk hadden maar zich inmiddels hadden verschanst in door de gentificatie onbetaalbaar geworden bovenwoningen met groenlinkse dakterrasjes. De VPRO die al te vaak het geweten der natie trachtte te spelen met ellenlange zware politiek geladen documentaireseries waar je zwaar depressief van werd over misstanden hier en misstanden daar, producties waar bevlogen journalisten tijden lang op hun gemak aan mochten knutselen totdat ze er helemaal tevreden over waren en ze als een godsgeschenk over de kijkers werden uitgestort.

Die VPRO had Ismail Ilgun binnengehaald, zag daar een ruwe diamant in die maar een beetje bijgeslepen diende te worden om te kunnen schitteren, wilde hem de omgeving bieden om tot bloei te komen en de VPRO-moraal daarmee nieuw leven in te blazen, de VPRO als morele dwarsligger meer kleur te geven, de VPRO te helpen om baanbreker te blijven.

Maar nu is ook die VPRO in het postmoderne moeras waarin de media zich met moeite drijvende weten te houden de weg kwijt. Ilgun de provocateur, Ilgun de edele wilde, Ilgun de spiegel, Ilgun de luis in de pels, Ilgun de gedoodverfde veranderaar past niet in de moraal van de omroep, zegt dingen die niet deugen, verdomt het om de rol te spelen die hem werd toebedicht. Ilgun is niet kneedbaar genoeg, buigt zich niet naar de wetten van de VPRO-voorgangers.

Ilgun, de man zonder talenten, blijkt in staat de VPRO te ontmaskeren. Daar moest eens iemand een documentaire over maken, met veel donkere, onheilspellende vetstilde beelden die steevast te lang aanhouden en een voice over-artiest met een grafstem.