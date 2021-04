ISers liegen, allemaal. Ze liegen dat ze barsten, ze liegen of het gedrukt staat.

Het begon jaren geleden al met 'vader Hussein', waarvan zowel zijn (ex)vrouw, als zoon, als dochter waren afgereisd naar het kalifaat. Vrouw en zoon waren daar inmiddels gestorven/omgekomen, maar zijn dochter zat daar nog - met één of twee kinderen, daar geboren, meen ik - en vader Hussein meende dat hij het recht had om zijn kleinkinderen te zien opgroeien. Hier uiteraard. Is een docu van gemaakt hoe hij zijn dochter (Meryam, als ik me goed herinner) bezocht in kamp Al Hol, of een ander kamp. En later vertelde vader Hussein ook in tig praatprogramma's wat voor ontzettend ''naief'' meisje Meryam wel niet was.

Nou, vader Hussein heeft wel 'school gemaakt', hoor. Sindsdien hoor je alle apologeten (van advocaat André Seebregts tot Sinan Can tot Marion van Son, etc) wat voor een zielige, ''naïeve'' meisjes die jihadbruidjes allemaal wel niet zijn. En ook zelf zeggen ze het allemaal, zoals deze Angela B:

"B. is tijdens haar verblijf in Syrië met drie IS-strijders getrouwd geweest. In elk geval een van hen is gesneuveld, een ander zit gevangen. Een van de mannen zou betrokken zijn geweest bij het ontvoeren van westerse journalisten en hulpverleners. Een ander zou hebben meegewerkt aan de productie van executievideo’s. Een van de video’s betrof de gruwelijke executie van een Jordaanse piloot. Hij werd levend verbrand in een kooi."

Maar daar wist ze allemaal niks van, hoor. Ze was een naïef, dom gansje, maar hoorde niet bij IS:

"Ze zegt dat ze van meet af aan heeft geprobeerd weer weg te komen. „Ik heb niet bij IS gehoord.”

Opmerkelijk altijd dat het die lui altijd prima lukte om de AIVD en de politie te omzeilen en uit te reizen naar het kalifaat, maar andersom, mijn god, dat lukte maar niet.

Ik heb ook even haar collegaatje Fatima uit Tilburg gegoogeld, die in november 2019 met dezelfde vlucht vanuit Turkije is 'teruggekeerd'. Blijkt ook vorige week terecht te hebben gestaan, maar er is nog geen uitspraak. En wist zij wat zich in Syrië afspeelde? Je raadt het al: nee, ze was erg naïef en is daar alleen maar heengegaan om humanitaire hulp te verlenen:

"Tijdens haar berechting heeft H. gezegd dat zij de gewelddadige ideologie van IS verafschuwt en dat zij destijds niet heeft geweten dat haar man een strijder was. Ze zou naar Syrië zijn afgereisd om weeskinderen te helpen en volgens haar advocaat is alles haar overkomen."

Van Fatima is overigens wel het Nederlanderschap ingetrokken. Maar dat wordt nu ook aangevochten:

"In december is H. het Nederlanderschap ontnomen en tot ongewenst vreemdeling verklaard. Zij heeft hoger beroep aangetekend tegen deze beslissingen."

Zal ze wel winnen.

En de politiek en de Gutmenschen zich maar zorgen maken over de groeiende 'islamofobie'. Ja, gek is dat toch, hè, als je jaarlijks vele duizenden islamitische asielzoekers binnenlaat, en ook dit soort IS ratten weer 'gewoon' loslaat in je samenleving.