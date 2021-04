Het Internationaal Monetair Fonds heeft een weer eens een idee gelanceerd genaamd: “Giving Everyone a Fair Shot”. Zoals elke bureaucratische instelling het betaamt, heeft deze VN-instelling wel een vaag concept van het probleem, maar weigert het de oorzaken aan te pakken. Sterker nog, het IMF komt waar het al decennia lang mee komt: slechte beleidsadviezen. Dat ze jaar in jaar uit ontwikkelingslanden van desastreuze adviezen en misplaatste financiële hulp hebben voorzien, doet er niet toe, want in de wereld van de maakbare samenleving club zijn intenties altijd belangrijker dan uitkomsten (voor zo ver ze überhaupt de uitkomsten erkennen). Nu lanceren ze dus een beleidspakket waar Joop den Uyl zijn vingers bij zou aflikken.

Allereerst het probleem wat is geconstateerd door het IMF: het is allemaal wat oneerlijk verdeeld in de wereld. Goh, zou het? Maar waar zit het oneerlijke in, zou de vervolgvraag moeten zijn. Dat niet iedereen zo goed kan voetballen als Messi, dat is nu eenmaal zo; de focus dient dus te liggen op dezelfde kansen en niet op dezelfde uitkomsten. Gelukkig zit het IMF niet geheel in het laatste kamp, want het spendeert aandacht aan enkele oorzaken in haar publicatie (educatie en effectiviteit overheden bijvoorbeeld). Maar helaas ligt de nadruk toch op de uitkomsten.

Zo komt het IMF met de volgende recommandaties:

1) Hogere vermogensbelasting

2) Hogere erftaks

3) Meer progressieve belastingtarieven

4) Tijdelijke (lol!) Covid solidariteitsbelastingen op bepaalde inkomens

5) Hogere belastingen op consumptie

Grofweg valt het recept van het IMF samen te vatten als een nog grotere overheid met nog meer belastingen. Precies de redenen waarom de wereld in de problemen zit, worden aangedragen als de oplossing. De typische manier van denken bij elke politieke instelling.

Het IMF weigert over het foute monetaire beleid te schrijven. Het feit dat de kunstmatig lage rentes en overvloedige liquiditeit in de financiële markten hebben geleid tot verkeerde investeringen (misallocaties van kapitaal) wordt verzwegen. Dat daardoor de productiviteitsgroei steeds meer teleurstelt en de totale economische taart in omvang beperkt, daar rept het IMF geen woord over in deze context. Dat het economisch potentieel voor de langere termijn enorm wordt beschadigd door dit beleid, dat wordt ook niet aangedragen. Dat de enorme liquiditeit heeft geleid tot recordstanden op de financiële markten terwijl de economie op zijn gat ligt, dat blijft onbesproken!

Het enige dat het IMF wel inziet, is dat het verschil tussen Wall Street en Main Street wel eens voor sociale onrust kan zorgen. De superrijken zien de bui ook al hangen en maken publieke oproepen aan mede-vermogenden om wat aan de ongelijkheid te doen. En deze vermogende club en het IMF hebben gelijk dat dit een probleem is; het is een uitwas van een krom (monetair, fiscaal en economisch) systeem. Maar daar maakt het IMF geen korte metten mee; nee het komt met nog grotere overheden met nog meer fout beleid.

En waar het IMF rept over bestuurlijk onvermogen als oorzaak voor het falen van hun beleidsadviezen, wordt er gehint op meer autoritaire stijl van regeren. De 'maakbare maatschappij club' zijn net zoals de socialisten die bij de 100 procent faal score van socialisme altijd zeggen dat land xyz nooit het echte socialisme heeft doorgevoerd. Deze gelijkenis is niet zo gek overigens, want deze clubs overlappen elkaar enorm en na deze heimelijke Den Uyl liefdesverklaring van het IMF, zal de band nog inniger worden. En dat is gelijk het grootste probleem van het socialisme en instellingen zoals het IMF; hun ideaalbeeld moet namelijk worden afgedwongen en daar is een meer totalitaire staat voor nodig. En net als het übercentralistische WEF, grijpt het IMF Covid aan om de boel te resetten. “Resolute actions by governments to deliver needed services and foster inclusive growth can counteract this trend [verlies van vertrouwen in overheden] and help build social cohesion”.

Een sterkere (minder democratische) en grotere overheid (meer belastingen), gaan gelijkheid, solidariteit en sociale cohesie afdwingen (build back better). Er wordt aangestuurd op basis-symptomen in plaats van oorzaken.

Het is tijd voor een echte build back better: eerst de bestaande corrupte beleidsstructuren afbreken (de baantjescarrousels en de Rutte Doctrines die overal rondwaren), de macht geven aan de kiezer (directe/referenda democratie), de overheidsmacht limiteren (komt overeen met Omtzigt met o.a. constitutioneel hof) en de overheid verkleinen (komt niet met Omtzigt overeen). Hierdoor kunnen mensen eindelijk invloed krijgen op hun lot, waardoor zij eindelijk niet alleen hun rechten zien maar ook hun plichten. De sociale cohesie zal daarmee herstellen. Verder krijgen burgers hun (echte) vrijheid terug (behandel de kiezer niet langer als een schaap en zij zal zich niet langer meer als een schaap gedragen). Ook moeten de burgers niet langer worden gelimiteerd in hun ondernemingsdrift of worden doodbelast (dit kan door middel van een lage vlaktaks bijvoorbeeld). De economische taart kan hierdoor groeien waardoor iedereen mee kan komen en zichzelf kan bedruipen (inclusief educatie- en gezondheidskosten).

Gaat dit gebeuren? Of zal er via angst, afgunst, subsidies, belastingen, misinformatie en de wet een nieuwe totalitaire/socialistische heilstaat worden afgedwongen? U mag het zeggen.