Elke ondernemer/werkgever heeft tien keer zo lief een machine, robot, computer etc. dan personeel.



At the end of the day, en meestal aan het begin ook al, heb je alleen maar last van mensen. Die nemen ruimte in, willen koffie, vakantiegeld, doorbetaalde vakanties, een auto van de zaak en maken zich er wat werk betreft in een 85% van de gevallen met een jantje van leiden van af.



Bovendien, een machine flikker je, als-ie kapot is, gewoon weg. Die werknemers, daar kom je moeilijker van af dan van je vrouw.

Ik noem dit: Vooruitgang! Leve de Sparter!