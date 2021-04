Goed nieuws: uw e-mails aan de baas en app'jes aan moeders vallen binnenkort ook onder het briefgeheim! Terwijl Den Haag-volgend Nederland zich gisteren terecht druk maakte om de Omtzigtgate, werd stilletjes een wetsvoorstel ingediend voor het aanpassen van artikel 13 in de grondwet. Voor de tweede keer, want de afgelopen regering ging al akkoord, maar een grondswetswijziging heeft twee stemrondes nodig. De term 'brief-, telefoon- en telegraafgeheim' wordt in het voorstel vervangen door 'brief- en telecommunicatiegeheim', waardoor digitale berichten ook onder deze wet vallen. Een broodnodige modernisering van een stokoude wet, maar helaas geen belofte dat er niemand meer meesnuffelt in je app'jes. Laat u vooral niet misleiden door de term 'briefgeheim', want echt geheim worden uw digitale berichtjes niet. In de uitzonderingen zien we onder meer dat "in het belang van de nationale veiligheid" wel mag worden meegekeken worden door geselecteerde instanties. En laten we eerlijk zijn, de veiligheidsdiensten vinden alles wat ze doen "in het belang van de nationale veiligheid", dus die blijven slechts één ministeriële krabbel verwijderd van ieders e-mail. Het wetsvoorstel stelt zelfs expliciet dat daar geen rechter aan te pas hoeft te komen. Dus hoewel het goed is dat deze gerimpelde grondwet een facelift krijgt, doet het nog steeds weinig tegen sleepnetten en schoonmoederknuffelaars met een encryptiefobie. Helaas.