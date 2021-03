Het probleem bij dat soort fusies zit m helemaal niet in de benaming; dat is alleen klein leed voor lokaal-chauvinistische simpletons.

Het werkelijke probleem bij fusies zit m in de schaalvergroting:

Je krijgt één kliek bestuurders die veel minder lokale feeling hebben.

Iemand die voorheen nog anderhalve gemeente verderop woonde, mag nu ineens even over een vergunningaanvraag gaan van een wijk die hij/zij misschien nog nooit gezien heeft.

Het is hetzelfde als hoe NL door de EU wordt opgeslokt, maar dan op lokaal niveau. Uiteindelijk krijgt je steeds meer eenheidsworst-megagemeentes.