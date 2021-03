Precies. Het is ook niet meer in de hand te houden. Doordat we het zo streng hebben willen reguleren is het ondergronds gegaan. Nu zitten we dus met wapens zoals een nepnerfwapen of een FCG-9 die anoniem gemaakt kunnen worden, vervoerd kunnen worden als speelgoed, gebruikt kunnen worden door een of andere radicale student of ISIS-geek en na de daad opgelost kunnen worden in een bak aceton of benzine. Grapperhaus is lekker bezig geweest met het aanpakken van steekwapens, omdat die goedkoop zijn en impulsief aangekocht kunnen worden, maar hij heeft de razendsnelle ontwikkelingen van anonieme wapens even over het hoofd gezien.