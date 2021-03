:

Probleem is dat jij vindt dat de rechtsstaat alleen op criminelen van toepassing mag zijn. Maar dat is onzin. Er zijn zat rechtsstaten waar doodslag met gemak 10, 20 jaar oplevert; of langer. Ook in NL is maximaal 15 jaar mogelijk, maar dat wordt nooit opgelegd.

In veel landen worden meerdere misdrijven bovendien "gestapeld", dus dat 3 x doodslag bijvoorbeeld 3 x 15 jaar oplevert. Dat zou hier ook moeten gebeuren, in ieder geval bij gweldsdelicten.

Verder is het raar dat voorstanders van criminaliteit wel altijd redenen vinden voor strafverlaging "verzachtende omstandigheden", maar dat andersom niet mogelijk is. Is met 4 man iemand doodschoppen wel vergelijkbaar met de ouderwetse doodslag in het strafrecht?

En is het aannemen van een moordopdracht niet veel ernstiger dan een gewone moord? Ook al is de huurmoord mislukt?