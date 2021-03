Nou dit is dus Samantha, lekker onderuitgezakt op de Casting Couch. Samantha is 1 jaar oud en ze is 1.58m lang. Ze weegt 33 kilo en ze zegt helemaal geen reet. Ze stemt niet op GroenLinks, ze doet niet aan stofzuigen en ook niet aan lekker koken. Ze zit daar maar een beetje te zitten, als een zoutzak, ze bemoeit zich niet met je muziekkeuze en het enige waar ze zin in heeft is films kijken. "Er zijn mensen die ze niet als een 'seksdoll' zien, maar echt als een maatje. Gewoon gezellig op de bank een filmpje kijken." Ja, lekker gezellig op de bank, het liefst alles van Disney. Tenny Tenzer van RTV Rijnmond mag even aan haar tieten zitten en ja hoor, het voelt hartstikke echt. Samantha heeft haar shirt al bijna uit want ze staat net op het punt om te gaan douchen. Haar favoriete premier is Jan-Peter Balkenende, haar favoriete broek is 'jeans' en haar favoriete standje onder de douche is de massagestand. Samantha is zo gek als een deur. En ze is enorm in trek! Na de klik alle hoogtepunten van Samantha.

Moeilijke meneren