En blijkbaar had iemand een raam open staan want er stond een flinke tocht. De eerste officiële lentestorm dus, plaatselijk windkracht 9 en CODE GEEL. "Later vanochtend wordt het sterkste windveld verwacht. In de westelijke provincies, rond het IJsselmeer en in Friesland worden zware tot zeer zware windstoten verwacht van 90 tot soms wel 110 km/uur. Er staat een harde zuidwestenwind en vooral aan de kust en aan het IJsselmeer is de wind stormachtig. In het noordwestelijk kustgebied kan het tijdelijk stormen. Ook in Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel zijn enkele zeer zware windstoten van 100 km/uur niet uitgesloten bij een harde zuidwestenwind." Ook in het binnenland worden windstoten van 75 tot 90 km/u verwacht, dus we gaan echt compleet door geluidsbarrière met z'n allen vandaag.

Makkers, we zien jullie op het strand voor het kitesurf-teamuitje! Live stormschade ziet u HIER, meer nationale rampen na de breek.



UPDATE: windstoten van 120 km/u in Zeeland, en dan spreken we dus officieel van een "ORKAAN".

Gaat HÉlemaal mis dit

Maar wat is "Code Geel"? Vertel het ons Jaco