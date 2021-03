Ja kijk ze was al de beste maar nu is ze het nog meer. Beëindigde vier jaar terug de carrière van toenmalige kampioen Miesha Tate, beëindigde direct daarna de carrière van OG Ronda Rousey, stopte vervolgens een gewichtsklasse lager de huidige kampioene Valentina Shevchenko voor de tweede keer en liep daarna op pure timing en slagkracht dwars door de ongeslagen Cris Cyborg heen. Vervolgens KO'de ze headkick specialist Holly Holm met een eigen headkick (terwijl dat haar specialisme niet zozeer is). Daarna verdedigde ze haar titel nog tweemaal per unanieme jurybeslissing tegen Nederlandse amazone Germaine de Randamie en Felicia Spencer, en gister was Australische Megan Anderson (1,83, wiki) aan de beurt. Nou, dat eindigde in de eerste ronde al met een rear triangle armbar en zo bleef Amanda de onbetwiste kampioene in twee gewichtsklassen. Wat een heerlijk dier en dan is ze onlangs ook nog moeder geworden. Meer feel good, zoals altijd met Amanda omdat ze de leukste is, na de breek.

Wat een magistrale verschijning die Megan Anderson

Twee heerlijke promo's met het beste van beide dames

Bij Amanda is het altijd feest

Amanda all green since '15

Ja dit mag dus niet Peter