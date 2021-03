De weekkoersen! Van Maurice de Hond. We kunnen er verder niks mee, want JE WEET HET NIET. Half het land zweeft nog of wordt helemaal leip gemaakt door kieswijzers en de leugens van de NOS. En verder wat Ome Maurice zegt over het aantal mensen dat echt werkelijk gaat (brief)stemmen. De opkomst zal (beduidend) lager worden dan de vorige keer (was toen bijna 82%). Maar of dat 75%, 70% of 65% gaat worden is niet echt vooraf in te schatten.

ANKEILERT DE HOND

Daarnaast zal ik net zoals bij de laatste verkiezingen een uitslagenavond verzorgen in samenwerking met Salto en GeenStijl (waarmee we de einduitslag voor de Europese Parlementsverkiezingen in zetels perfect hadden voorspeld), die ook via internet gevolgd zal kunen worden. We doen dat weer aan de hand van een model per gemeente, dat we ook bij de vorige twee verkiezingen hebben gehanteerd.