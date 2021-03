Gegeven het feit dat zelfs een Eva Jinek een keer over heur uiterste houdbaarheidsdatum zal geraken (the horror, the horror!) lijkt het me alleen maar fijn om te constateren dat de NPO alvast voor zijn eigen Nachwuchs zorgt.

Voor wie The Boys of Brazil ook niet gelezen heeft: www.youtube.com/watch?v=Ok6fmRt6MvU Maar dan op de Gooise Matras. The Streets of Truth.

Vergeet Amsterdam. Het Mediapark: waar het echte afknallen ooit is begonnen. Eigenaar: Prins Bril. Je ziet pas als je kijkt, negroes of all colors and creeds, bitches!