Gefeliciteerd iedereen met de meest sopperige dag van alle themadagen al weten we niet of nationale nichepornografiedag ook een ding is. Het is vandaag NATIONALE COMPLIMENTENDAG. Dan kunt u iedereen met een beschimmeld teennageltje complimenteren met de moed dit euvel toch vooral te delen met de rest van de wereld, iedereen met een baan in het ziekenhuis complimenteren met een baan in het ziekenhuis en iedereen met een hoofddoekje complimenteren met de dappere keuze voor het symbool van de vrouwenvrijheid in dit apert racistische islamofobe moslimhatende land vol extreemrechtse afstammelingen van de valse nicht van Goebbels. U kunt natuurlijk ook gewoon om complimenten vrágen en dan maakt het eigenlijk niet uit wát u zegt. Bent u gestopt met drinken dan is dat een compliment waard, maar als u een kratje per dag naar binnen smikkelt bent u ook een soort van complimentwaardige kampioen. Bent u gestopt met roken: hartstikke knap en complimenten. Hebt u de kracht gevonden om weer te beginnen met roken, dan is dat ook gewoon een compliment waard. Als u nou écht een paar dapperheidstokens in de Wensput van de Hoop gegooid wil zien worden, plaats dan vooral een berichtje op Twitter met de tekst 'iedereen die dit RT'd krijgt er een complimentje voor terug'. Zo krijgt uw regenboogkleurige flakbarrage van deugpunten ook nog wat cloud! Vanzelfsprekend deelt Hugo de Jonge ook wat complimenten uit en die geste kunnen we natuurlijk niet onbeantwoord laten: ook wij complimenteren iedereen die te lijden heeft onder het beleid van Hugo de Jonge. Ook iemand een complimentje geven? Doe in de comments & win een regenboog!

