Ik steun de horeca volledig. In de VS is het aantal besmettingen ondertussen flink aan het dalen, over de hele linie. Groepsimmuniteit heet dat, 0,15% van het land is overleden. Dan heeft dus zo'n 65% het gehad, bij zo'n 70% is er groepsimmuniteit. Oude mensen gaan dood. Soms ook andere mensen, zoals dikke mensen. Het is niet anders. Ik zou ook graag onsterfelijk zijn maar ik ben het niet. En dat is nou eenmaal de realiteit. 399 mensen keihard beperken om er eentje in leven te houden, dat werkt in ieder geval niet. Uiteindelijk zitten we in NL al op 0,9% doden, dus dat betekent dat we nog zo'n 0,14% zouden moeten. We gaan dus iedereen vaccineren om 14 op de 10.000 mensen te redden die voor 99% al oud en/of zwak zijn. This ain't it chief. Angstpsychose. "Ja maar er zijn ook mensen met longschade" - Zelfde verhaal. "Ja maar de IC loopt over" - Omdat de capaciteit verlaagd is met het idee dat je nou eenmaal soms de dood moet accepteren. Doe dat dan ook.