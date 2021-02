De mol staat op de Europese lijst bedreigde diersoorten (rode lijst). Na 3 jaar absolute handhaving bleek in het stroomgebied van de Rijn een overdaad aan mollen te leven. Bestrijden van het diertje is sindsdien in het stroomgebied van de Rijn toegestaan, enkel het stroomgebied van de Rijn.

In de Nederlandse vertaling is het bestrijden van mollen geregeld per provincie. Dus Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland mogen mollen bestrijden; in de overige provincies is de boete net zo hoog als het doden van een wolf.