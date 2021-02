Ik merk het nu ook in mijn vriendenkring. Moeheid van de regels. We houden ons netjes aan de bekpamper (lol), handjes wassen, 1.5 meter gepiel etc. 1 van mijn beste vrienden woont dichtbij en we zien elkaar geregeld maar de vrienden die in den lande wonen en in het buitenland hebben we al bijna een jaar niet gezien. Normaal 1 keer per kwartaal zien we elkaar gaan de kroeg in en uiteten, feest tot diep in de nacht, maar nu? Niks. Werd zaterdagochtend wakker. Mooi weer en dacht: Verrek we gaan voor de lunch.... nope, en toen werd ik echt wakker. Alles dicht. Yup d'r is een virus, yup het is nogal lullig voor oudere en obese mensen en zelf heb ik een behoorlijk medisch verleden dus ik val officieel in de "risico" categorie maar ik heb het zo gehad met deze buitenproportionele hysterie omdat de overheid gewoon niet wil toegeven dat het geen pest of ebola is.