: Het ding is dus, en ik zeg het zo: in een vrije wereld leven betekent dat de mensen die geen vrije ideologie hebben alsmaar meer misbruik kunnen maken van die vrijheid van het Westen. Ze kunnen vrij hun ideologie door drukken, want ja, 'het Westen is toch vrij en kunnen ons niks maken of ze spreken zichzelf tegen'.

Waarom is in Nederland de islamitische invloed zo sterk, dat het Suikerfeest als feestdag blijft, maar 'kerst' wordt zonder poespas langzaam weggehaald van onze traditionele samenleving? Winterfeest? Winterboom? Winterversieringen?

In de tussentijd blijft het Suikerfeest bestaan. Het feit dat 'kerst' bij de Lidl en IKEA weggehaald werd, ik benoem specifiek de Lidl hierbij, want hier komen veel moslims, die voelen zich niet goed met al dat kerst, het past immers niet in hun ideologie. Wat even invloed uitoefenen en weg is kerst. Heb bij je achterhoofd dat islamitische gebieden het christendom of andere religie niet toestaan. Maar wij het islam accepteren, want wij zijn het vrije Westen?

Er moet een beperking komen, zodat de ideologie van het Westen niet kapotgemaakt wordt door wat van het Midden-Oosten komt. Als je steng moet optreden, dan doe je dat maar. Het heeft de laatste jaren zoveel ellende gebracht, zie de aanslagen en ISIS. Zie wat de laatste in Nederland gebeurt. Dit is het perspectief dat ik heb over deze situatie. Tuurlijk kan Wilders het anders zeggen, maar dit is zijn persoonlijke opvatting. Hij verdedigd immers zijn land, wat verdedig jij eigenlijk?