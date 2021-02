Ik hoor mensen alweer roepen doodstraf dit en doodstraf dat. Maar de doodstraf is zo SGP en dus zo middeleeuwen. En daarbij is de doodstraf natuurlijk helemaal geen straf. Het is eigenlijk niet eens echt vergelding. Weet je wat wel een straf is? Een vergeetput. Gewoon in een cel zetten en elk contact vermijden. Geen brieven, geen internet, gewoon niets. Drie keer per dag een maaltijd naar binnen schuiven en dat is het dan. En dan moet zo iemand ook nog eens lekker tachtig of negentig worden. Ja dat is straf.

Met criminelen moet je m.i. altijd inzetten op rehabilitatie. Je wil immers dat ze beter uit de "straf" komen dan ze er in zijn gegaan. Niet omdat je een linkse wereldverbeteraar bent maar gewoon omdat geen zin hebt dat wanneer iemand vrij komt jou gaat beroven omdat hij/zij nog slechter is geworden dan hij/zij al was.

Maar... Je hebt mensen die onverbeterlijk slecht zijn. Dan kan je het hebben over secundaire zaken zoals het 'rechts-extremisme' van een Anders Breivik of het 'moslim-extremisme' van een Gokmen Tanis maar dat zijn bijzaken. Deze mensen zijn gewoon intrinsiek slecht en kwaadaardig. Die hebben geen tweede kans. Die moet je gewoon in een vergeetput gooien en ze daar laten.