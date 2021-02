Meuk voor persoonlijke verzorging bestel ik meestal bij Etos. Kun je gewoon via internet bestellen en thuis laten bezorgen of in de winkel ophalen (ik doe dat laatste meestal). Er is vrijwel altijd wel een variant met 50% korting of 1+1 gratis. Dan bestel ik 4 bussen scheergel, 4 flessen shampoo, 8 cilinders deo, 4 potten rotzooi voor in mijn haar, 6 tubes tandpasta tegelijk en dan staat dat dus gewoon bij de balie klaar, zonder dat je het zelf op hoeft te zoeken in de winkel of dat de variant die je wilt uitverkocht is.

Voor schoonmaakmiddelen kun je ook bij bol.com terecht. Heb een keer zoveel toiletpapier, keukenrollen, cillit bang, toiletblokken, glorix, allesreiniger en dergelijke tegelijk besteld, dat de hele bakfiets van de bezorger er vol mee zat. Allemaal met minstens 60% zogenaamde korting, maar we kunnen er wel bijna een jaar mee vooruit. Behalve met het pleepapier dan. Vanavond eens kijken of er nog een mooie aanbieding is. Dan bestel ik meteen wat glorix en pleeblokken mee. Dan kan ik daar misschien wel twee jaar mee vooruit.