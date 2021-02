14 professionele kickboksgevechten, won er 10, waarvan 7 op KO. En dan: 66 (!) professionele MMA-gevechten, won er 47 (!), waarvan 25 per KO en 17 per submission - we verdienen hem eigenlijk niet. Maar, zo'n track record komt natuurlijk ook met een prijs. Wat je lichaam en kin aankan neemt na elk gevecht af, zeker als je al 40 bent. Daar is-ie zelf ook realistisch over, en noemt komende jaar z'n "final run". Als hij doodenge Rus Alexander Volkov (highlights) verslaat, en daarna misschien nog eentje, maakt hij zowaar kans op een heavy weight title shot. En als-ie die wint kan hij met pensioen op een manier die zijn carrière eer aan doet, met het goud om zijn middel. Het UFC-evenement begint vannacht om 23:00, rond 02:00 is het Overeems beurt. Allemaal gewoon te zien op SBS9. Onderstaand en na de breek allerlei moois!

Reem kijkt z'n eigen gevechten terug

Z'n top finishes

De gehele tijdlijn!