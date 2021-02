Dus. In opdracht van minister Grapperhaus, die in deze zaak eerder informatie achterhield en loog tegen de Kamer, doet een commissie onderzoek naar de uitlevering van Transavia-piloot Julio Poch (door de rechter inmiddels onschuldig verklaard, red.) aan Argentinië en concludeert dat die keurig is verlopen. De commissie kijkt in het onderzoek (164 pagina's daarrr) ook naar eventuele betrokkenheid van het Koninklijk Huis. En opeens duikt een telefoontje uit het voorjaar van 2007 op, van een onbekende mevrouw van het secretariaat van de Koningin, die aan Eurojust (het verkeerde loket) zou hebben gezegd dat die vervolging 'zo pijnlijk' zou zijn voor prinses Máxima. Dit, terwijl een eerdere verklaring van een oud-directeur van Transavia er op wees dat het Koninklijk Huis juist wilde dat Poch wél vervolgd zou worden, opdat de vader van Máxima met rust gelaten zou worden. En dan zegt de commissie dat het 'opmerkelijk' is dat het Koninklijk Huis al in het voorjaar van 2007 van een geheim onderzoek wist. En het Kabinet van de Koning verklaart dat 'navraag bij mogelijke betrokkenen tot niets heeft geleid'.

En dat is het dan. Dat is toch: RAAR?

UPDATE: Volgens de lakeien is er niets aan de hand

UPDATE: Nog raarder. Schrijver van het rapport Egbert Myjer zit samen met onderwerp van het rapport Ernst Hirsch Ballin in de Commissie Mensenrechten van de AIV

Conclusie commissie

Eurojust verklaring