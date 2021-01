Deze expert weet zo te horen niet hoe de verschillende systemen wel werken, hij gooit alles op 1 hoop en roept maar wat. Dat nieuwe pakket is niet nu opeens bedacht maar dat loopt al maanden, juist omdat het huidige pakket voor BCO (HPZone lite) niet heel geschikt is voor grootschalig gebruik. Alternatief was om in maart vrijwel niets te doen en te wachten tot het systeem klaar is. En er wordt trouwens wel gewoon gelogd. Punt is: wie gaat dat controleren?

Meldingen van ziekten gaan via osiris naar Rivm (voor alle meldingsplichtige ziekten, al meer dan 10 jaar. Met 2FA), HPZone (ook login via 2FA) is het dossier/BCO systeem en CoronIT (ook 2FA) is voor de testaanvraag, uitslagen en communicatie. Deze ICT-expert lijkt dit allemaal niet te weten. Het tekstblok van GS klopt ook deels niet.

Wat BCO betreft: dat lijkt mij nu niet heel effectief omdat corona overal zit. Naarmate de ziekte minder voorkomt krijgt BCO meer nut. Dan kun je een bron opsporen en contacten nalopen en isoleren/testen. Nu is dat nog onbegonnen werk om in het hele land te doen. Dan neem je grovere maatregelen zoals bv. een lockdown, afstand houden, avondklok, bezoekbeperking, samenscholingsverbod etc.

Dat rivm dagelijks richtlijnen wijzigt helpt dan ook weer niet echt.

Voor nu: overdracht beperken, testen bij klachten en isoleren en zsm iedereen vaccineren. Te beginnen bij de risicogroepen. Volgens mij doet De Jonge dat ook maar heeft hij last van de versnipperde zorg en belangengroepen waar hij geen zeggenschap over heeft.

Dat is niet zoals de organisatie van de zorg in Nederland is (gelukkig) en wat wettelijk zo is geregeld, al jaren geleden. Sommige bestuurders wilden nog niet eens zo lang geleden zelfs de infectieziektenbestrijding afschaffen/uitkleden want ”dat is toch niet meer van deze tijd”. Misschien dat die bestuurders nu tot inkeer zijn gekomen.