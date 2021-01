Thuisonderwijs, wie is er niet slimmer van geworden. Want in het reguliere onderwijs leer je natuurlijk keurig boom roos vis en de tafel van 6, maar hoe word je achter de deuren van een schoolgebouw op een plein met rubberen tegels voorbereid op het échte leven? Op de hardheid van de straat, het ongemak van de historie, de ongepolijste uitwisseling van standpunten in een minder regenboog-rijke omgeving? Precies - helemaal niet dus. Wat dat betreft is deze pandemie een zegen. Kun je eindelijk je kind wat van de Echte Wereld laten zien. Gewoon, vanuit huis!

P.S. Wie muziekles wil, kan ff op Dumpert kijken want daar is een nummer uit zijn lockumentary Smerige Spelletjes een meme geworden.