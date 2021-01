Oom agent wil ik gewoon om 22:00 uur op bed liggen. Misschien dat het in Amsterdam of Eindhoven anders is, maar in de 'buitengebieden' gaan de BOA's echt niet over straat lopen om de boel in de gaten te houden.

Zolang we er hier geen Turkse of Indiase praktijken op nahouden wat betreft ontzag voor politie gaat echt niemand en diens moeder wat aantrekken van de avondklok. Enige waar er meer van komen zijn gordijnterroristen, die met 112 op speeddail zitten te loeren of er na 21:00 nog iemand over hun stoepje loopt...