Belangrijk nieuws uit de provincie Groningen, waar de mensen wel andere dingen te doen hebben dan op een grasveld Frogger spelen met waterkanonnen. Gesprek van de dag is namelijk een fokking kraai met z'n slagtanden en z'n in gif gedoopte klauwen. De TERREURKRAAI DES DOODS die honderdduizend slachtoffers heeft gemaakt bij de Boni in Borger heeft zijn jachtterrein verplaatst naar een concurrerende supermarkt, te weten de Coop, in Musselkanaal. "Volgens de Dierenambulance Stadskanaal is hij hier waarschijnlijk door iemand uitgezet." Hemelsbreed is het van Borger naar Musselkanaal een kilometer of vijftien vliegen, maar daar is die achterlijke kraai natuurlijk te lui voor. En dus heeft een Musselkanaalhater 'm daar maar gewoon neergekwakt. "Ook in Musselkanaal heeft de kraai al voor de nodige commotie gezorgd. Volgens zeggen zat hij al bij iemand in de auto, en achter een aantal jongere kinderen aan." NIET DE KINDEREN. Moeders. Houd in godsnaam uw dochters binnen.