Haatbaard Tarik Chadlioui, beter bekend onder de nom de guerre Tarik Ibn Ali en alhier welbekend, is boos op moskeebesturende broeders in Nederland. Hij wil dat ze ontlastende verklaringen afleggen die hem vrijpleiten van financieren van islamitische extremisten. Het zou om drie ton verduisterde cash gaan die hij volgens zijn vlog niet gestolen heeft en als de bestuurders niet aan zijn eis tegemoet komen om vóór hem te getuigen, gaat hij bidboekjes over hen open doen. De Marokkaanse Belg in de schapenvachthoodie, die in moskeeën in heel Nederland predikte, maakt zijn dreigvideo vanuit Spanje, waar hij op borgtocht vrij is na zijn arrestatie in 2017 op verdenking van het rekruteren van aanslagplegers. In 2018 haalden Nedermoslims nog een ton aan fondswerfgeld op voor de advocaatkosten van die arme imam. De bestuurders waar de baard nu boos op is, zijn van twee Goudse moskeeën (El Fath en Assalam) die samen met een derde moskee (ja allemaal in Gouda) de Goudse MegaMoskee El Wahda wilden stichten, waar de imam een hoop cash voor ophaalde en die nog steeds aan het werven is. Geen idee welke boekjes hij over die bestuurders open kan doen, maar we houden de Sheikwatch-oogjes geopend.