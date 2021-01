ik ken er diverse, inclusief iemand die op het randje zat en naar IC moest. Daarnaast is een kennis van mij werkzaam geweest op de IC (tijdens de eerste golf), en die zei letterlijk: 'ik hoop dat er eindelijk iemand een keer levend uit de IC komt'. De meesten die ik ken hadden een zware griep, waarbij een aantal mensen lang daarna erg moe zijn. Het is maar een klein percentage, maar een klein percentage van veel mensen zorgt voor een grote groep mensen. Ik las dat in de VS 10% van de mensen met Corona in de leeftijd 50-60 jaar in het ziekenhuis terecht komt. Dat is de VS, dus laten we zeggen dat het in NL 5% is, in die leeftijdscategorie hebben we 2 miljoen mensen in NL. Dus dan zouden er 100.000 mensen in het ziekenhuis terecht komen. er liggen nu ergens tussen de 2000 en 3000 NLers in het ziekenhuis? Dus zelfs als het minder is dan 5% en we kijken ook naar de andere leeftijdscategorieën dan is nog steeds gewoon een numbers game.