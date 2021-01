Ik heb er geen greintje medelijden mee. IS verspreidde zelf al vanaf 2014 onthoofdingsfilmpjes, dus het maakt idd geen zak uit of jij dat mes zelf hanteerde of alleen het bed opmaakte voor de beul. Je wist waar je naar toeging.

Ik kan me nog de woorden van Rutte herinneren: "Wij zijn in oorlog met IS". Als hij dat toen had gemeend, dan had de regering per onmiddellijk aan moeten kondigen dat wie zich aanmeldt bij IS, of ze op de een of ander manier steunt, zijn Nederlanderschap daarmee kwijtspeelt. Geen hulp van de ambassade, geen uitzondering voor 'huisvrouwen', geen repatriëring, niets. Mocht je dan toch opduiken, dan is dat tribunaal dat u voorstelt een goed idee. En, als Rutte dus serieus was toen 'ie dat zei, dan zouden de verdachten onder het oorlogsrecht moeten vallen.