@Basil Fawlty | 02-01-21 | 12:49: Hard werken, daar gaan we niet dood aan. Het hele systeem, of dat nu in de US is of in ons landje, is inmiddels zo verrot door 'praters' dat het voor mensen die met hun klauwen werken inmiddels onhaalbaar is op eerlijke manier echt veel geld over te houden.

In het onderwijs is dat schrijnend zichtbaar; alle investeringen gaan naar de HBO/WO opleidingen waarin veel geouwehoerd wordt, zoals bestuurskunde, bedrijfskunde, politicologie, psychologie.

Waar wordt het minst in geïnvesteerd? Technisch lager beroepsonderwijs. Ja, natuurlijk zijn er subsidies (hell, ik zit maandag weer verplicht een uur met 3 figuren in een teammeeting over de besteding van tonnen die binnengeharkt zijn) en voor een individu is het een hoop geld, in het groter geheel is het peanuts én verdwijnt een hoop in de managementlagen.

En de jeugd? Die zien het niet. Die willen gewoon zonder gezeik, zonder ervaring, zonder kennis, zonder verstand, zonder vuile handen direct hoog in de pikorde instromen. Ondertussen staan er aan de onderkant gasten met een laag opleidingsniveau voor een maandelijkse financiele belediging buiten te buffelen, weten die precies hoe alles werkt en zogen die dat ons landje door blijft kwakkelen en de kloof blijft groeien. Zou een interessante worden als die hele arbeidersgroep zich zouden verenigen en besluiten een maand het systeem tegen zichzelf te keren door zich netjes ziek te melden.

Een systeem komt altijd op een punt dat het inherent kwetsbaar is voor zichzelf.