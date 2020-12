De wolharige neushoorn (wiki), een soort neushoorn van wol. Hoor je nooit meer iets van, maar afgelopen augustus is de bovenstaande larf van 3 tot 4 jaar oud dus opgegraven in het uiterste Noorden van Jakoetië (wiki). "It is the best preserved to date juvenile woolly rhino ever found in Yakutia, with a lot of its internal organs - including its teeth, part of the intestines, a lump of fat and tissues - kept intact for thousands of years in permafrost. ‘The young rhino was between three and four years old and lived separately from its mother when it died, most likely by drowning’, said Dr Valery Plotnikov from the Academy of Sciences who has been to the discovery site and made the first description of the find. ‘The gender of the animal is still unknown. We are waiting for the radiocarbon analyses to define when it lived, the most likely range of dates is between 20,000 and 50,000 years ago. The rhino has a very thick short underfur, very likely it died in summer’, Dr Plotnikov said."

Nu denkt u natuurlijk, verdomme, is dit eigenlijk niet vlakbij waar in 2015 Sascha, de wolharige neushoorn van 7 maanden oud, werd gevonden. Nou, dat klopt. Meer heerlijke foto's hier bij regiokrant The Siberian Times.